Tuttosport: Llorente potrebbe tornare alla Juventus

Arrivato al Napoli un anno fa a parametro zero dal Tottenham, è fuori rosa e conta di potersi svincolare. La società azzurra non perderebbe nulla e risparmierebbe circa 3,5 milioni di ingaggio lordo, 2,5 netti grazie al decreto crescita. Alla Juventus lo stesso stipendio costerebbe circa circa 4,8 milioni, perché essendo Llorente già in Italia del decreto non potrebbe usufruire: comunque un milione in meno rispetto ai 3 milioni netti di Kean. Lo spagnolo ha lasciato un magnifico ricordo nello spogliatoio e nella società, conservandone uno identico. Si integrerebbe a meraviglia e porterebbe doti che nel reparto offensivo al momento mancano: capacità di giocare spalla alla porta duellando di fisico con i difensori e un’eccezionale abilità nel gioco aereo, anche come sponda su eventuali lanci e non solo per finalizzare. Kean resta il preferito, ma Llorente può sperare