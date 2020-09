Tuttosport: la Roma ha chiesto di rendere il prestito di Milik biennale

Nuovi problemi per il trasferimento di Milik alla Roma. Oltre il braccio di ferro che si sta disputando tra l’attaccante polacco e il presidente De Laurentiis c’è anche la posizione della società giallorossa a complicare il tutto come riporta oggi Tuttosport

Per rendere possibile l’operazione in prestito (3 milioni, riscatto a 15 e 7 di bonus) Milik deve rinnovare con il Napoli. Il polacco ha dato disponibilità, ma intende risolvere vecchie pendenze con il club. A tutto questo si aggiungono gli spifferi, giunti da Roma, secondo cui la dirigenza giallorossa, su indicazione della proprietà Friedkin, avrebbe chiesto al Napoli di poter rendere il prestito biennale (e non annuale) per dilazionare maggiormente i pagamenti e spalmare su più bilanci l’investimento