Tuttosport: il Psg offre 52 milioni più 7 di bonus per Koulibaly, Adl ci pensa

Secondo quanto scrive Tuttosport, il Psg si è fatto avanti con il Napoli per Koulibaly. Sarebbe arrivata un’offerta ufficiale, di 52 milioni più 7 di bonus. Il presidente De Laurentiis vuole provare a resistere, poiché spera che il City rilanci. Ma il quotidiano sportivo scrive che ciò non avverrà, visto che il club di Guardiola ha dirottato le sue attenzioni su Gimenez.

Dunque, è probabile che il senegalese davvero sbarchi in Francia, a Parigi.

“L’offerta ufficiale c’è: il Paris Saint-Germain, per mano del direttore Leonardo, ha inoltrato una proposta concreta a De Laurentiis. Prezzo proposto: 52 milioni di euro, più 7 di bonus. Il patron del Napoli sta provando ancora a resistere, sperando nel rilancio del Manchester City. Rilancio che non ci sarà, perché Guardiola sta guardando in direzione Madrid, con un’offerta da 70 milioni di sterline all’Atletico per Gimenez. Koulibaly-Psg sembra essere un connubio destinato al buon fine, anche perché ogni giorno che passa con la maglia del Napoli addosso, Koulibaly perde valore nel cartellino”.