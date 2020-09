Tutti pazzi per Osimhen. Sui social esaltano la prima con il Napoli

Pedullà, Alvino e Varriale non hanno perso tempo per sottolineare l’impatto devastante dell’ingresso in campo del nigeriano con la maglia del Napoli

L’ingresso in campo di Osimhen non è passato inosservato. Anche se non è riuscito a mettere a segno il suo primo gol con la maglia del Napoli Victor ha sicuramente convinto come sottolineano i commenti social di molti opinionisti

Parte Alfredo Pedullà che esulta subito dopo il suo ingresso

#Osimhen entra e li prende tutti per il bavero — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) September 20, 2020

Poi Alvino che paragone Osimhen a Cavani

#ParmaNapoli bravo Gattuso a passare al 442, @victorosimhen9 crea spazi che non si vedevano dai tempi del Matador, gran partita di @HirvingLozano70; @Lor_Insigne e @dries_mertens14 solite certezze! Ed ora tutti a fare il tifo per la permanenza in maglia azzurra di @kkoulibaly26 ! — Carlo Alvino (@Carloalvino) September 20, 2020

E anche Varriale esalta il suo ingresso in campo

Comincia bene @sscnapoli che supera con merito @1913parmacalcio.Gara inguardabile per un’ora poi entra @victorosimhen9 e la partita si stappa. Il nigeriano mostra le sue potenzialità così come #Lozano. A fissare il risultato sono però i veterani @dries_mertens14 e @Lor_Insigne. — enrico varriale (@realvarriale) September 20, 2020