“Tra razzismo e Covid gli USA sono terrificanti”. La storia della calciatrice americana emigrata in Germania

Kaiya McCullough è nera e alla BBC descrive un Paese “terrificante”, dove “nessuno usa precauzioni per il virus” e la gente di colore vive nella paura: “Chi può, scappa”

Kaiya McCullough non ne poteva più. Doveva andare via dagli Stati Uniti. Il suo sogno “americano” di sfondare nel calcio femminile, come difensore al debutto dei Washington Spirit è durato pochissimo. Perché “gli Stati Uniti, tra razzismo e Covid, in questo momento sono un posto angosciante”. Ha 22 anni, e con la pelle nera, ha preferito emigrare in Germania, e accettare un contratto di Seconda divisione pur di andarsene dal suo Paese. “Una questione di salute mentale”, dice alla BBC che racconta la sua storia.

“Volevo solo mettermi nella posizione di poter diventare la migliore in assoluto, ma nell’ambiente in cui mi trovavo non pensavo potessi farlo. Per quanto stressante sia stato spostarmi oltre Oceano penso che ne uscirò migliore. Dovevo lasciare l’atmosfera che si vive adesso in America.”

McCullough ha iniziato a inginocchiarsi durante l’inno nazionale in solidarietà con il quarterback della NFL Colin Kaepernick quando era al secondo anno di college, all’Università della California. Figlia di padre nero e madre bianca, McCullough è appassionata di attivismo e sapeva che avrebbe preso la sua posizione nel calcio professionistico quando si sarebbe laureata alla UCLA. Dice di essere “privilegiata” come “donna di colore dalla pelle chiara”, il che significa che non teme così tanto per la propria sicurezza personale, ma lo fa per quella di suo padre e della sua famiglia.

Ma, dopo aver firmato per gli Spirit all’inizio di quest’anno, ha trovato la sua stagione da rookie “travolgente” in un Paese “profondamente diviso”, finendo spesso in lacrime dalla mattina alla sera.

“Mi sentivo come se fosse mia responsabilità sollevare problemi e guidare la conversazione in una direzione che fosse davvero produttiva. Ho pensato che fosse quasi mio dovere assumermi la responsabilità di educare le compagne di squadra e cercare di ispirare il cambiamento, e questo può essere davvero pesante, specialmente mentre cerco di mettere piede in un campionato in cui non hai mai giocato”. “Essendo una donna di colore non ragionare per compartimenti stagni, non posso eliminare il colore della mia pelle, non posso spegnere il dolore che provo mentre piango per la mia comunità”.

Anche il Coronavirus ha avuto un ruolo nella sua decisione di trasferirsi in Europa, passando dagli Stati Uniti “terrificanti”, dove “le persone semplicemente non indossano mascherine, non fanno distanziamento, non prendono precauzioni”.

Ora si sente più a suo agio in Germania, un paese che – afferma -ha “gestito abbastanza bene la pandemia”. E aggiunge che crede che sia una delle ragioni dell’afflusso sempre maggiori di giocatori americani nei campionati europei. Se possono, scappano dagli USA.