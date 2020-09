Tedeschi distanziati, spagnoli abbracciati, la foto infiamma i social. “Ecco perché avete più contagi”

Lo scatto è emblematico, ed è diventato virale sui social: “Questo è il motivo per cui ci sono più contagi in Spagna che in Germania”.

Al centro del campo le formazioni di Germania e Spagna, prima del match di Nations League. I tedeschi belli distanziati, ad un metro protocollare abbondante. Gli spagnoli tutti abbracciati. La foto è emblematica. E infatti è rimbalzata immediatamente sui social, raccogliendo tutto il sottotesto di commenti analisi e battute, per lo più sintetizzabili in “questo è il motivo per cui ci sono più contagi in Spagna che in Germania”.

Non fosse un brutto gioco di parole, la questione è diventata virale. Proprio perché uno scatto è riuscito a tradurre perfettamente la percezione del differente approccio alla pandemia: la Germania puntuale, attenta ed efficace nell’attuare le misure di contenimento, e la Spagna che invece s’è ritrovata travolta nella prima ondata, in primavera, e ora deve fare i conti con la seconda: un’impennata drammatica di casi, e l’emblematico ritorno da positivi di moltissimi calciatori che hanno passato le ferie ad Ibiza e sulle isole della movida.

Poi, è ovvio, il distanziamento all’ingresso in campo è una pura rappresentazione scenografica: i giocatori, cominciata la partita, si mescolano senza riguardo e non potrebbe essere altrimenti. Ma il senso è proprio quello del messaggio: rispettate le precauzioni, fate come noi. Gli spagnoli, tutti abbracciati, dicevano ben altro.