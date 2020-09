“Suarez non coniuga i verbi, parla all’infinito. Ma guadagna 10 milioni e deve essere promosso”

Suarez “non coniuga i verbi, parla all’infinito…”. Ma ha uno stipendio da 10 milioni, e deve passare l’esame”. Le prime intercettazioni che trapelano sulla “truffa” dell’esame di italiano dell’attaccante del Barcellona per ottenere la cittadinanza sono meravigliose. Tratteggiano la perfezione della farsa.

Tra le frasi intercettate dagli inquirenti, si legge sulla Gazzetta dello Sport, si avverte la preoccupazione per l’impossibilità di promuovere uno che non “parla all’infinito”. Ma visto che è ricco (“guadagna 10 milioni”) allora si è organizzata la cosa in maniera che sapesse prima gli argomenti della conversazione: “L’abbiamo instradato bene, sta memorizzando parte dell’esame”.

Sotto inchiesta – scrive ancora la Gazzetta, i vertici dell’Università per stranieri (Giuliana Grego Bolli, Simone Olivieri, Stefania Spina, Lorenzo Rocca e Cinzia Camagna).