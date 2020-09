La Stampa: il Napoli litiga con Milik e sorride per gli sgambetti a Roma e Juve

La Stampa scrive del rallentamento del passaggio di Milik alla Roma a causa delle pendenze da risolvere tra il polacco e il Napoli. E intanto, neppure Dzeko può passare alla Juventus ed è destinato alla panchina contro il Verona. Stessa sorte per Milik contro il Parma. Un gioco di dispetti che blocca tre club e due bomber.

“Ballano decine di milioni di euro e nessuno vuole correre rischi inutili. Saranno piccoli dispetti o autentici bastoni tra le ruote, ma la sostanza non cambia: la giostra del gol si è fermata sul più bello, con De Laurentiis e Milik che bloccano tutto perché non vogliono cedere su una questione di principio. L’incastro coinvolge due bomber e tre società, mentre la Roma vede rallentare il passaggio di Under al Leicester e la Juve tratta senza sosta per riprendersi Kean dall’Everton (ieri Raiola era alla Continassa), ma soprattutto complica il già delicato lavoro di Pirlo e costringe Fonseca a utilizzare Mkhitaryan

come “falso nove”. Il Napoli sorriderà per questi sgambetti ai danni di storiche rivali e, salvo nuovi colpi di scena, tutto quanto dovrebbe risolversi solamente lunedì. Sono i rischi del mercato, a maggior ragione quando coincide con le partite ufficiali, ma la Juve ne avrebbe fatto volentieri a meno”.