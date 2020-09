Spadafora: il Cts approverà la richiesta dei calciatori di ridurre i tamponi

Dopo la decisione arrivata ieri dal governo di aprire gli stadi a 1000 spettatori per i prossimi incontri di calcio, il Corriere della Sera ha intervistato il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora sull’argomento

«L’apertura a mille spettatori per eventi singoli era già prevista dall’equiparazione dello sport agli eventi culturali. Non era prevista per le partite di campionato, considerando anche che mille è un numero simbolico, ma a fronte della decisione di alcune Regioni abbiamo con i colleghi Speranza e Boccia avanzato l’idea di aprire su tutta Italia, per equità sportiva e come sperimentazione in vista del prossimo decreto della presidenza del Consiglio»