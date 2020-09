Sole24Ore: la voce può rivelare se sei positivo al Covid

Una nuova ricerca condotta in Italia ha utilizzato l’intelligenza artificiale per ascoltare le variazioni della voce. Dai primi test questa tecnica avrebbe un’accuratezza maggiore del 90%

Il Sole24Ore racconta oggi di un progetto rivoluzionario che punta ad individuare i malati di Covid-19 dal suono della voce. Giovanni Saggio, professore di Ingegneria elettronica all’Università di Roma Tor Vergata spiega che

Il suo team punta a un progetto pilota di ricerca dei biomarcatori della voce per l’infezione da Covid-19. Ma la ricerca si spinge oltre: cioè anche di ”misurare” il livello di gravità dell’infezione oltre che di monitorarne il decorso, anche nella fase di guarigione successiva alla dimissione dall’ospedale o nei pazienti in isolamento domiciliare.

La tecnologia sfrutta la sensibilità del microfono e la capacità del machine learning che sono molto più sensibili e attendibili dell’orecchio umano. Dai primi test questa tecnica avrebbe un’accuratezza maggiore del 90%

«Abbiamo confrontato l’analisi della voce dei pazienti positivi al virus con volontari sani, omogenei per età, genere ed etnia. Poi abbiamo eseguito il nostro “test vocale” anche sui guariti e abbiamo verificato che per alcuni di loro i parametri della voce non erano rientrati nella normalità. In effetti, costoro non avevano ancora riacquistato completamente l’odorato oppure il riconoscimento dei sapori, e l’algoritmo è stato capace di individuare questa alterazione. Non solo. Due casi negativi al tampone, sono risultati positivi all’algoritmo e, siccome a giudizio dei medici avevano qualche sintomo riconducibile al Covid-19, sono stati sottoposti al test sierologico che ha confermato la positività».