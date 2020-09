Sky: per Insigne almeno due settimane di stop, è solo stiramento

Il giocatore non potrà essere disponibile per la Juventus né potrà rispondere alla chiamata della Nazionale: recupero previsto per l’Atalanta o il Benevento

L’infortunio di Lorenzo Insigne tiene in apprensione il Napoli, che sa di non poter contare sul proprio capitano per il prossimo impegno contro la Juventus. Stando a quanto riporta Sky Sport, il giocatore dovrà osservare almeno due settimane di stop, dal momento che si tratta soltanto di uno stiramento e non di uno strappo muscolare.

Domani Insigne si sottoporrà agli esami strumentali che permetteranno di comprendere l’entità dell’infortunio. Salterà sicuramente la gara con i bianconeri e non sarà disponibile per gli impegni della Nazionale.