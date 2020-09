Sky: Milik come Icardi, un addio tormentato

L’attaccante polacco non vuole la Roma, ma accetta solo la Juve che però non è disposta a pagare neanche 20 milioni

Non trova ancora una soluzione il futuro di Arkadius Milik, oramai fuori dai progetti del Napoli, ma non ancora deciso sul dove andare. Sky Sport fa il punto della situazione sulle varie trattative spiegando che attualmente l’attaccante polacco ha in mente solo due possibilità, andare alla Juve o restare al Napoli

Immediata la reazione del presidente Aurelio De Laurentiis, disposto a tenerlo in rosa, ma ai margini, senza parlo giocare, per tutta la stagione, fino alla scadenza del suo contratto, prevista a giugno 2021. Se il polacco non vuole accettare destinazioni diverse da Torino, il Napoli resta forte sulle proprie posizioni, mantiene il punto in maniera dura. Il calciatore sa che potrebbe non andare agli Europei, se restasse sempre fuori squadra: la convocazione con la Polonia sarebbe a rischio, eppure nessuno fa marcia indietro.

La situazione ricorda quella avvenuta l’anno scorso all’Inter con Icardi

La situazione è complicata e ricorda il caso Mauro Icardi, di un anno fa, all’Inter: anche l’argentino, come l’ex Ajax, aveva un accordo con la Juve; ed anche in quel caso, però, la Juve non aveva intese con la società per quanto riguarda il cartellino

Secondo Sky, sebbene il cartellino del calciatore sia già sceso a 20-25 milioni, Agnelli non ha intenzione di sborsare neanche quelli

ma Andrea Agnelli non vuole spendere queste somme, sebbene Fabio Paratici cerchi un centravanti con una certa urgenza. Alla fine, con Icardi si trovò un accordo per sbloccare la situazione ed andò al Paris Saint-Germain: la speranza è che con Milik accada lo stesso ed il centravanti cambi idea aprendo ad altre soluzioni. E’ un vero e proprio intrigo, anche perché alla Roma Milik non vuole andarci: non c’è l’ok del bomber, per ora accetta solo la Juventus. La stessa Roma, inoltre, potrebbe non aver più bisogno di comprarlo: Edin Dzeko potrebbe restare nella Capitale, con la Juventus che attende Luis Suarez e potrebbe virare infine su Olivier Giroud.