Sky: calciomercato Napoli, Sokratis o Senesi per sostituire Koulibaly

A seguire il club di De Laurentiis potrebbe usare il tesoretto derivante dalla cessione del difensore per arrivare a Boga e Veretout

Focus di Sky Sport sul mercato del Napoli che entra nel vivo. Dopo l’acquisto di Osimhen gli azzurri hanno preferito aspettare di vendere per tornare a colpire sul mercato per la prossima stagione. Adesso che Allan ha lasciato il club, si attende solo l’eventuale cessione di Kalidou Koulibaly che potrebbe lasciare l’Italia per raggiungere Guardiola al Manchester City.