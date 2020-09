Sconcerti: “Milik? E’ una delle poche volte in cui De Laurentiis esce ammaccato da una trattativa”

Nella sua rubrica quotidiana su Calciomercato.com, Mario Sconcerti parla della trattativa tra Roma e Napoli per Milik. La Roma ha fatto benissimo a scambiare Dzeko con il polacco, scrive.

“Non c’era in Italia un attaccante più adatto e pochissimi erano quelli possibili in Europa. Non parlo ancora di qualità, parlo della trattativa. Prendere Milik a poco più di venti milioni e pagarlo con lentezza era impensabile anche in tempo di covid. E’ stata probabilmente decisiva la presenza a Roma della nuova presidenza, ma è una delle poche volte in cui vedo De Laurentis uscire ammaccato da una trattativa“.