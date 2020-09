Repubblica: Milik, Napoli e Roma vicine all’accordo. Si può chiudere a 20 milioni

Tra Milik e il Napoli “non c’è possibilità di riconciliazione”, scrive Repubblica Napoli. Gattuso lo ha accompagnato alla porta e ormai il rapporto tra il polacco e il club è ridotto ai minimi termini. E’ fuori dal progetto tecnico. Ma la situazione di mercato che lo vede coinvolto, potrebbe risolversi a breve, la prossima settimana, scrive il quotidiano. Milik sembra andare verso la Roma.

“L’opzione Dzeko per la Juve resta forte e il sostituto in giallorosso sarebbe proprio Milik, che adesso sembra più propenso all’ipotesi di accettare la Roma. Le due società parlano da tempo e hanno pure cambiato i termini dell’affare. Lo scambio con Under non interessa più al Napoli che intenderebbe monetizzare con la cessione. Ovviamente non più 35 milioni di euro, cifra difficile da ottenere con un calciatore ormai prossimo alla scadenza, ma qualcosa in meno. La Roma è disposta a versare nelle casse azzurre una quindicina di milioni, il Napoli è sceso a 25. A metà strada le due società potrebbero incontrarsi“.