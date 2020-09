Repubblica: le pretese di Milik sull’ingaggio bloccano la cessione alla Roma (e irritano il Napoli)

Si complica l’affare Milik alla Roma. La causa sono le alte pretese del polacco per l’ingaggio. Lo scrive Repubblica Napoli.

“ La cessione dell’attaccante polacco è diventata un vero e proprio caso. La soluzione è ancora lontana e rischia di trasformarsi in un braccio di ferro con il Napoli che è pronto pure a tenere il giocatore in tribuna nel corso dell’ultimo anno di contratto”.

Milik, scrive il quotidiano, aveva già l’accordo con la Juventus per un quadriennale da 4,8 milioni di euro netti a stagione, ma, tramontato lo scambio con Bernardeschi, la Juve ha dirottato il suo interesse su Dzeko. La Roma ha aperto alla cessione del bosniaco e all’ingresso di Arek Milik. Ma le pretese del polacco rischiano di bloccare tutto.

“Il Napoli ha imbastito da settimane la trattativa con i giallorossi: Milik nella Capitale, Under in maglia azzurra con un conguaglio a favore del club di De Laurentiis. La Roma ha detto no a 20 milioni e non vorrebbe sborsarne neanche 15. L’empasse è dovuto anche alle richieste di Milik che legittimamente sta pensando ai suoi interessi rallentando di fatto un affare diventato a rischio. Un contratto a cifre alte (da 4,5 milioni di euro a salire) naturalmente diminuisce il cash che la Roma intende offrire al Napoli che poi deve accontentare pure Under. Tessere di un mosaico complicato a forte rischio”.