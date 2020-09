Repubblica: Giuntoli pensa ad Acerbi per il dopo Koulibaly

Non ha rinnovato con la Lazio e Giuntoli proverà a prenderlo, anche se è difficile che Lotito decida di privarsene. L’altro nome è Sokratis dell’Arsenal

Il Napoli segue sempre Sokratis dell’Arsenal e la scorsa settimana ha preso informazioni su Francesco Acerbi: il 32enne centrale della Lazio non ha ancora rinnovato con il club biancoceleste e se non dovesse esserci l’accordo, il diesse Giuntoli potrebbe farci un pensierino anche se Lotito difficilmente si priverà di un punto di riferimento importante della sua squadra.