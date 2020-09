Repubblica: De Laurentiis insiste a chiedere 80 milioni per Koulibaly (e paralizza il mercato del Napoli)

Lo stallo nella cessione di Kalidou Koulibaly paralizza il mercato del Napoli, scrive Repubblica Napoli. Il club paga lo scotto della mancata qualificazione in Champions e della chiusura dello stadio ed è costretto a vendere prima di comprare. Ma non basta aver venduto Allan all’Everton, bisognerebbe vendere anche il difensore senegalese, il cui ingaggio da 7 milioni a stagione è un peso difficile da sostenere in questo momento. L’operazione, tuttavia, è complicata.

“Il braccio di ferro con il City non promette niente di buono. Il club inglese ha infatti rotto gli indugi, continua a rifiutarsi di trattare direttamente con De Laurentiis (irremovibile sulla sua richiesta di 80 milioni) e si è fatto avanti ieri mattina con l’Atletico Madrid per Gimenez, un altro difensore centrale che piace molto a Guardiola. Il suo arrivo a Manchester escluderebbe ovviamente quello di KK, che pareva invece vicinissimo al trasferimento in Premier e aveva già dato il suo ok all’operazione. Dirà il tempo se quello degli inglesi è solo un bluff per mettere un po’ di pressione alla società azzurra. Nel frattempo non si può escludere tuttavia un clamoroso colpo di scena, che avrebbe delle ripercussioni di natura tecnica e soprattutto sugli sviluppi del mercato. Il Napoli contava infatti sul ricavato per la cessione di Koulibaly per mettere a posto i suoi conti e completare la campagna acquisti, con l’arrivo di un terzino sinistro e di un centrocampista. Invece non se n’è fatto nulla per adesso e Gattuso comincerà il campionato con l’organico ancora incompleto”.