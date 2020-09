Pedullà: Riccardi fuori dallo scambio Milik-Under

Secondo l’esperto di calciomercato il centrocampista della Roma andrà infatti in prestito al Pescara

Altro stop per quanto riguarda la trattativa tra Napoli e Roma per il trasferimento di Milik e Under. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà il centrocampista Alessio Riccardi, di proprietà della Roma, andrà al Pescara in prestito, per farsi le ossa in Serie B. Il club giallorosso ha dato il suo via libera.