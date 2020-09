Pedullà: la Juve comunica a Milik che non ci sono margini di accordo con il Napoli. Lui pensa alla Roma

Su Twitter: “Con Dzeko sempre in bilico: la Juve aspetta gli sviluppi per Suarez ma non lo molla”

Secondo quanto scrive Alfredo Pedullà su Twitter, la Juvetus avrebbe comunicato a Milik che non ci sono più margini di accordo con il Napoli per il suo sbarco nel club bianconero. L’attaccante polacco, a questo punto, dirotta tutto il suo interesse e la sua attenzione alla Roma. In casa giallorossa Dzeko resta in bilico. La Juve aspetta gli sviluppi della situazione relativa a Suarez.

