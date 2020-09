Pedullà: la Juve cerca due attaccanti e potrebbe tornare su Milik

I bianconeri potrebbero pensare al polacco dopo Suarez, ma il Napoli deve abbassare le sue richieste, anche perché Milik è fuori dal progetto

Se la trattativa con la Roma sembra giunta a un punto morto, dal momento che Under dovrebbe andare invece all’Hertha Berlino, si apre una nuova strada per Arek Milik, secondo quanto riporta l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà. La Juve infatti starebbe pensando a due attaccanti per rinforzare il reparto

“Milik può essere una new entry, già trattata, per la Juventus se dovessero prendere due attaccanti. Si lavora per Suarez, ma si pensa anche a Milik. Il Napoli non può tenere a lungo sulla richiesta di 35 mln. Da oggi il polacco è fuori dal progetto azzurro, la prossima settimana ci saranno novità”.