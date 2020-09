Opta: Mertens segna per la seconda volta in esordio di campionato

Anche nella stagione nel 2019/20 Dries aveva aperto le marcature del Napoli contro la Fiorentina

Come segnala puntualmente Opta con il gol che ha sbloccato la sfida contro il Parma Dries Mertens per la prima volta in carriera segna nelle due gare di esordio stagionle

2 – Per la prima volta in carriera in Serie A #Mertens ha segnato in due esordi stagionali di fila (nel 2019/20 contro la Fiorentina). Dries.#ParmaNapoli #SerieA pic.twitter.com/qLyMwYTaLP — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 20, 2020