Non è Koulibaly il difensore che salverà il City: preso Dias dal Benfica a 68 milioni

E’ il sesto difensore per il quale il City ha speso almeno 50 milioni di sterline, con Guardiola. Il Telegraph: “Non sa come organizzarli”

Mentre il Napoli segnava 6 gol al Genoa, il Manchester City ne prendeva ben 5 dal Leicester. Giuntoli aveva appena annunciato che molto probabilmente Koulibaly resterà al Napoli. Ma il pensiero di chi vorrebbe tenerlo ancora qui (praticamente tutti, da Gattuso alla gran parte dei tifosi) correva lo stesso a quel disastro difensivo che è diventata la squadra di Guardiola.

Ma non sarà Koulibaly il difensore chiamato a risollevare le sorti della difesa del City. Il nuovo rinforzo si chiama invece Ruben Dias, e per il difensore del Benfica la cifra sborsata è di 68 milioni di euro. Con questo il conto della spesa per i rinforzi difensivi in quattro anni di gestione del tecnico catalano sale a oltre 400 milioni di sterline. “Basterà?”, si chiede il Telegraph.

OFFICIAL: Benfica confirm that Ruben Dias is headed to Manchester City in a €68m deal. 🔒 pic.twitter.com/kR0oSzZv3z — B/R Football (@brfootball) September 27, 2020

“Il City sembra una squadra che ha perso ogni fiducia nella sua capacità di difendere con una linea alta, una squadra preparata per mascherare le debolezze sistemiche e piena di giocatori la cui concentrazione si spegne con la stessa facilità e frequenza con cui il club apre il suo libretto degli assegni”.

“Nelle due annate vincenti con Guardiola, la velocità, l’intensità, la fame e il successo con cui il City ha riconquistava palla in alto rendevano difficile per gli avversari arrivare a impensierire in difesa”, scrive ancora il Telegraph. Ora non è più così. “Kyle Walker che deve ripetutamente rincorrere gli avversari è diventato uno spettacolo stancamente familiare”.

“Non sono né abbastanza veloci né abbastanza bravi né abbastanza aggressivi e, per quanto possa sembrare sciocco, non molti di loro sembrano conoscere gli elementi rudimentali della difesa. La fiducia di Guardiola in loro sembra svanita e ora sembra incapace di organizzare una nuova difesa“

Dias diventerà il sesto difensore per il quale il City ha speso almeno 50 milioni di sterline, con Guardiola, dopo Laporte, Walker, Stones, Cancelo e Mendy.

Quasi impossibile che Koulibaly diventi il settimo.