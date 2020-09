Giuntoli: “Koulibaly? Credo rimanga. Siamo molto contenti, credo anche lui”

A Sky: “Milik? C’è ancora il mercato aperto, l’ultima settimana facciamo l’80% delle operazioni perciò siamo ancora fiduciosi di fare un’operazione importante per lui e per noi”

Poco prima di Napoli-Genoa, ai microfoni di Sky ha parlato il direttore sportivo del Napoli, Giuntoli.

La formazione di oggi è una svolta tecnica?

“Direi di no, perché Gattuso ha utilizzato questo modulo anche domenica per mezzora. Cercherà in base all’avversario di utilizzare il 4-3-3 o il 4-2-3-1. Questa volta ha optato per questo”