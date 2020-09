“No, all’Atletico no”. Bartomeu blocca il trasferimento di Suarez a Madrid

Il Barcellona ha inserito last minute la squadra di Simeone tra quelle vietate nell’accordo di risoluzione del contratto: non vuole regalare gol alle rivali, non “gratis”. E ora Milik è bloccato a Napoli, Dzeko a Roma, e Suarez a Barcellona

Il grande giro europeo dei centravanti ingolfatosi tra Milik, il Napoli e la Roma, trova un altro ostacolo. Mentre Morata ha già svolto le visite mediche a Torino ed è in pratica un giocatore della Juventus, l’Atletico Madrid potrebbe ritrovarsi a sua volta alla ricerca di un centravanti. Perché Luis Suarez non può andare alla corte di Simeone. Non senza pagare una “tassa” al Barcellona, almeno.

Josep María Bartomeu, il presidente più odiato della storia del Barça, ha deciso unilateralmente di mettersi di traverso all’operazione ormai conclusa, inserendo all’ultimo minuto l’Atletico nella lista dei club d’élite a cui è stato posto il veto nell’accordo di risoluzione del contratto di Suarez. Insomma Bartomeu si rifiuta di regalare i gol dell’uruguaiano alle rivali della Liga.

In soldoni – scrive AS – il Barça vuole che l’Atletico paghi per il trasferimento e a questo punto l’accordo tra l’attaccante e i “rojiblancos” potrebbe saltare.

Una vicenda di questioni di principio che ricorda un po’ lo stallo tra il Napoli e Milik. Paradossalmente in questo momento l’unica squadra che è riuscita a prendere il centravanti è la Juventus, pagandolo a peso d’oro. Milik è bloccato a Napoli, Dzeko a Roma, e Suarez a Barcellona.