La Juventus e il leasing di lusso per Morata: in due anni 30 milioni a fondo perduto, resta dell’Atletico

La Gazzetta lo definisce last minute oneroso. È un bagno di sangue. Il prestito – rinnovabile – costa 10 milioni l’anno più 5 per l’ingaggio

La Gazzetta spiega perfettamente perché quello della Juventus è tutto tranne che un affare. Lo definisce un last minute oneroso. Diciamo pure che è stata presa per il bavero, per necessità si è piegata alla possibilità di spendere 30 milioni in due anni (compreso l’ingaggio) senza avere il cartellino del giocatore.

A Morata verrà mantenuto il contratto con i colchoneros da 5 milioni netti sino al 2024, mentre con il club spagnolo è stato pattuito un prestito biennale con varie opzioni. Il primo anno costerà alla Juve 10 milioni e prevede un diritto di riscatto a 45 milioni. Se il legame verrà rinnovato nel 2021, la Juve pagherà altri 10 milioni ma il diritto di riscatto scenderà a 35. È un leasing in piena regola, un last minute oneroso per un giocatore pagato un anno fa 55 milioni di euro.