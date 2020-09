Nei giorni scorsi anche un dirigente del Napoli positivo. La lunga scia di Castel di Sangro

Nei giorni scorsi un dirigente del Napoli è stato trovato positivo. Tamponi a tutta la squadra, anche se negli ultimi giorni non ci sono stati contatti con Adl

La positività di Aurelio De Laurentiis al coronavirus agita ovviamente il Napoli, sia per motivi di salute che organizzativi. Il Napoli ha confermato la notizia del Napolista con un comunicato ufficiale. Il presidente è un soggetto a rischio, sia per questioni anagrafiche sia per una non blanda broncopolmonite che lo ha colpito lo scorso inverno. Da quel che sappiamo, come scritto, De Laurentiis è sintomatico (lo conferma anche Repubblica nei resoconti dell’Assemblea di Lega di ieri) e sarebbe positivo anche un suo familiare. Adesso tutta la squadra sarà sottoposta a tamponi. Il timore è che qualcuno possa essere stato contagiato, anche se negli ultimi giorni non ci sono stati contatti tra il presidente e i calciatori.

Nei giorni scorsi, però, un dirigente del Napoli è stato trovato positivo al coronavirus e con ogni probabilità – diciamo anche certamente – il contagio è avvenuto nel ritiro di Castel di Sangro che si è concluso venerdì scorso. È molto probabile, quindi, che tutto nasca da lì. Da quel ritiro che è stata un’operazione azzardata che qui sul Napolista abbiamo criticato dal primo momento. Ovviamente è impossibile stabilire come De Laurentiis e il suo familiare hanno contratto il virus.

Ieri, come è noto, De Laurentiis ha partecipato all’assemblea di Lega. Repubblica scrive che più volte è stato senza mascherina e che quando qualcuno gli ha fatto notare le sue condizioni, ha risposto dicendo che era vittima di un’intossicazione da ostriche. Ora anche gli altri presidenti dovranno sottoporsi a tamponi.