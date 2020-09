Repubblica: De Laurentiis in Lega già con sintomi. Parlava di indigestione da ostriche

Il patron azzurro “non avrebbe indossato la mascherina in diversi momenti della giornata” ed “era in attesa dei risultati del tampone arrivati in serata”. Ora i presidenti di Serie A dovranno sottoporsi a tampone

L’edizione online di Repubblica ieri sera aveva dato la notizia di un presidente di Serie A positivo al Covid, senza specificarne il nome. Ora che è arrivata l’ufficialità che si tratta del patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, il quotidiano torna sull’argomento. Ieri De Laurentiis ha partecipato all’Assemblea di Lega. Repubblica scrive:

“De Laurentiis – che non avrebbe indossato la mascherina in diversi momenti della giornata – aveva da giorni sintomi ed era in attesa dei risultati del tampone arrivati in serata. Avrebbe giustificato il suo malessere con un’indigestione da ostriche. Nonostante questo si è presentato alla riunione di Milano“.

Ieri sera alle 20, continua, De Laurentiis ha informato gli altri partecipanti alla riunione della sua positività.

“Presidenti e manager si sono riuniti al chiuso per diverse ore in una sala dell’hotel Hilton, a poca distanza dalla stazione Centrale e dalla sede della Lega di Serie A. Quasi tutti hanno indossato mascherine e rispettato le regole sul distanziamento. Ora dovranno sottostare al protocollo imposto a chiunque sia consapevole di essere stato a contatto con una persona positiva al virus: test ed eventuale isolamento in caso di positività”.