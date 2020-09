Napoli, report allenamento: Lobotka affaticato, trauma contusivo per Mario Rui

Nella seduta mattutina a Castel Volturno, cinque azzurri hanno svolto lavoro personalizzato, chi in palestra e chi in campo. Oltre allo slovacco e al portoghese, anche Malcuit, Llorente e Younes hanno lavorato a parte

Il Napoli si è allenato questa mattina a Castel Volturno. Il club ha pubblicato il report della seduta sul suo sito ufficiale. Cinque gli azzurri che hanno lavorato a parte.

“La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con una fase di riscaldamento su circuito. Successivamente esercizi di passaggio e allenamento tattico. A chiusura di seduta esercitazioni su calci piazzati. Malcuit, Llorente e Younes hanno svolto lavoro personalizzato in palestra. Lobotka ha svolto lavoro personalizzato in campo per un affaticamento. Allenamento personalizzato anche per Mario Rui in palestra a seguito di un trauma contusivo subìto nel match di ieri”.