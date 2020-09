Miozzo (Cts): «Una follia riaprire gli stadi a più di mille tifosi. Ricordiamoci Atalanta-Valencia»

Sono le parole di Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, al Corriere della Sera. Il tema è quello della riapertura degli stadi. E’ vero che ai tempi di Atalanta-Valencia non erano in vigore le misure anti-Covid, ma oggi ci sono almeno tre problemi che ostacolano l’apertura degli stadi, spiega.

«Il primo è la vicinanza tra le persone, il momento in cui si esulta, quello in cui si protesta. Poi ci sono gli ingressi, quando ci si accalca alle biglietterie e ai varchi di accesso, e il deflusso. Aprire con più di mille spettatori è in questo particolare momento impensabile , il mondo del calcio è troppo importante per il nostro Paese, in previsione di una graduale apertura sarà necessario verificare gli effetti che questi eventi possono causare sulla curva e su quel maledetto indice di trasmissione Rt che a noi preme mantenere sotto controllo. È importante seguire le esperienze degli altri Stati dell’Ue».

«L’indicazione di non far svolgere gli eventi sportivi ha avuto, per noi, lo stesso effetto del divieto per i funerali perché si privano i cittadini di momenti importanti per la nostra vita, celebrare momenti di gioia o di dolore. Ora però dobbiamo occuparci di altri aspetti fondamentali per la comunità e la priorità assoluta, quantomeno per noi tecnici, è la scuola».