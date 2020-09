Milik rientrato a Napoli, per il passaggio alla Roma manca ancora idoneità sportiva

L’attaccante è atterrato a Ciampino intorno alle 18.30 ed è tornato in città con il suo agente, che adesso dovrà sciogliere le ultime pendenze con il Napoli

Intorno alle 18.30 Arkadiusz Milik è rientrato dalla Svizzera, dove si è sottoposto a una visita specialistica alle ginocchia, come chiesto dalla Roma ed è tornato a Napoli. Per il trasferimento alla Roma manca ancora un passaggio relativo all’idoneità sportiva, scrive Calciomercato.com.

Dopo essere atterrato a Ciampino, il polacco è tornato a Napoli con il suo agente, che adesso dovrà sciogliere le ultime pendenze con il club partenopeo. In particolare, quella dei 300mila euro chiesti dal presidente De Laurentiis per l’ammutinamento post Salisburgo, che il polacco non vorrebbe pagare.