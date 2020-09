Milik comunica al Napoli il suo ok alla Roma. Oggi incontro Adl-Ramadani per ingaggio Under

Milik ha comunicato al Napoli di essere pronto al trasferimento a Roma, scrive il Corriere dello Sport. A questo punto manca “solo” che la Juventus prenda Dzeko e liberi il posto nella squadra giallorossa per il polacco. E manca anche l’accordo definitivo tra Roma e Napoli.

“ Arek, infatti, ha comunicato di aver accettato l’offerta della Roma e dunque di essere pronto al trasferimento. Cosa manca? Intanto che la Juventus prenda Dzeko, liberando la maglia numero 9 a Trigoria. E poi l’accordo definitivo tra i due club. Comunque vicino : il Napoli chiede Under, Riccardi e 20 milioni di euro, mentre Fienga offre i due cartellini e 15 milioni. A proposito: oggi De Laurentiis e Ramadani hanno in agenda una chiacchierata per raggiungere l’intesa sull’ingaggio di Cengiz”.

All’incontro il presidente del Napoli potrà far valere il sì di Milik alla Roma.

“E’ proprio in quest’ottica che oggi De Laurentiis affronterà la questione dell’ingaggio di Under con il suo manager, Fali Ramadani. Il diciannovenne capitano della Primavera giallorossa, Alessio Riccardi, nel frattempo, è stato bloccato: andrà in prestito, sì, ma l’operazione è stata congelata in attesa di capire quale sarà il club a doverlo girare in qualità di proprietario”.