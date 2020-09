Mihajlovic: «Si sono accaniti con me per invidia. Ho sempre seguito le regole»

Alla Gazzetta si sfoga: «Tutte cazzate, che hanno ferito molto la mia famiglia. Attaccare qualcuno ricco e famoso che posta foto dalla Costa Smeralda è più facile»

«il Covid è stato come bere un bicchiere di acqua»

racconta Sinisa Mihajlovic alla Gazzetta dello Sport, paragonandolo alla battaglia vinta solo pochi mesi fa contro la leucemia. Ma precisa

«Ma questo non significa che la malattia non esista».

Il tecnico del Bologna, tornato ieri in campo per gli allenamenti, confessa di non aver avuto alcun timore per la sua positività, nonostante la delicatezza della sua situazione di salute, ma ha sofferto tanto per tutte le cose assurde dette su di lui

«Com’è che vengono chiamati sui social? Haters, odiatori? Io faccio una traduzione più spicciola: li definisco merde…»

Il riferimento è ovviamente alle polemiche sulle sue presunte mancate precauzioni in Sardegna

«Tutte cazzate, che hanno ferito molto la mia famiglia. Sono fortunato a non avere profili e a non passare il mio tempo sui social network. Però non si possono ricevere badilate di fango senza replicare. Sono andato in vacanza come ogni estate in Sardegna dopo la fine del campionato. Ho una casa lì da più di 20 anni. L’isola era Covid free in quel momento, neanche un contagiato. Non vedevo la mia famiglia da due mesi, l’ho raggiunta per riabbracciarla. Ho preso tutte le precauzioni che dovevo prendere»

Sulla partitella di calcio incriminata

«Avrò giocato a calcetto 35 minuti. Era permesso. Le statistiche dicono che in un campo di calcio su 90 minuti i giocatori sono a stretto contatto tra loro per circa un minuto e mezzo. In proporzione io, in una partita fra cinquantenni con la pancia, lo sarò stato non più di 30 secondi…»

La verità secondo Sinisa è che non c’è una verità

«Non saprai mai come e dove ti hanno attaccato il virus. E perché alcuni lo prendono e altri no. Ho dormito con mia moglie tutte le notti, ma lei è risultata negativa»

Mihajlovic conclude

«molti conoscenti che, dopo essere stati in Sardegna sono andati chi a Forte dei Marmi chi a Ponza. Io e la mia famiglia invece ci siamo sottoposti ai controlli e dobbiamo pure prenderci insulti o lezioncine? Allora è solo invidia e gelosia. Attaccare qualcuno ricco e famoso che posta foto dalla Costa Smeralda è più facile»