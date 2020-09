Messaggero: Veretout può passare al Napoli per 28 milioni (e un ingaggio da 3-3,2)

La Roma non vuole cederlo ma non lo considera incedibile. La sua valutazione è sempre andata di pari passo con quella di Allan. I 28 milioni pagati dall’Everton per il brasiliano sono il parametro su cui accordarsi

Il Messaggero si sofferma su Jordan Veretout, obiettivo di mercato del Napoli.

“La Roma non intende cederlo ma non lo ritiene incedibile. Un gioco di parole che fotografa la situazione. Un mese fa nei primi colloqui tra i due club, alla valutazione azzurra di 22 milioni, la replica di Trigoria prese come punto di riferimento Allan. Della serie: non è possibile valutare Veretout meno del brasiliano. Allan è ormai una riserva mentre l’ex viola rappresenta il calciatore che vuole Gattuso per sostituirlo. Ora che Allan è passato per 28 milioni (25+3) all’Everton, la cessione ha permesso di avere quantomeno un parametro economico sul quale regolarsi: meno di 30 milioni la Roma non tratta”.

Ma a giocare un ruolo determinante potrebbe essere l’agente del francese.

“E qui entra in gioco l’agente del ragazzo. Che quando viene interpellato dal sito di turno si appresta ad assicurare (e rassicurare) come il suo assistito rimarrà al 100%. Poi, però, parla da tempo con il Napoli. Non va biasimato, fa semplicemente il suo lavoro. Che è quello di far guadagnare di più il calciatore, con il quale sabato si è intrattenuto a colloquio a Casal Palocco. Veretout alla Roma percepisce 2,4 milioni. Se De Laurentiis è disponibile ad offrirgliene 3-3,2 inizierà il pressing sul club giallorosso. Altrimenti verrà tutto derubricato con le solite illazioni giornalistiche. Il giochino è semplice. E nemmeno inedito”.