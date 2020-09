Messaggero: la Roma tiene d’occhio Maksimovic per rinsaldare i rapporti con Ramadani

La Roma, secondo quanto scrive il Messaggero, tiene d’occhio Maksimovic perché vorrebbe rinsaldare i rapporti con il suo agente, Ramadani.

“Tornando a Maksmimovic il profilo è da tenere sotto osservazione. Il suo agente infatti è Ramadani, lo stesso di Under. Ma non solo. A Trigoria intendono rinsaldare i rapporti con l’influente manager che ha in Premier una fitta rete di contatti che potrebbe rivelarsi una meta per i tanti esuberi di Trigoria. Senza dimenticare che, qualora la trattativa per Milik non si sbloccasse, nella sua scuderia ci sono attaccanti con le valigie pronte. Alcuni costosi ma disponibili a viaggiare in prestito. Il riferimento è a Jovic (Real Madrid). Altri più accessibili come Azmoun (Zenit)”.