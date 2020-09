Mattino: il Napoli mette Milik fuori squadra. D’ora in poi solo allenamenti, niente partite

Il polacco non è stato convocato per le prossime due amichevoli in programma. Un modo per preservarlo dagli infortuni che potrebbero mettere a rischio la cessione. Giuntoli gli ha chiarito che per lui non ci sarà più spazio

Il Napoli ha messo Milik fuori squadra. Il polacco è stato escluso dai convocati per le prossime due amichevoli in programma. Non giocherà più partite, parteciperà solo agli allenamenti. Lo scrive il Mattino.

“Milik fuori dai convocati per l’amichevole di stasera al San Paolo contro il Pescara. L’attaccante polacco è sul mercato, non fa parte del progetto tecnico per la prossima stagione ed è al centro delle trattative del club azzurro per un suo trasferimento a un’altra squadra dopo non aver rinnovato il contratto in scadenza 2021. Non farà parte, quindi, della lista dei convocati e non verrà utilizzato stasera e neanche domenica contro lo Sporting Lisbona, un modo questo anche per preservarlo da eventuali infortuni che potrebbero mettere a rischio la sua cessione: Arek continuerà ad allenarsi con il gruppo azzurro fin quando non si concretizzerà la sua cessione ma non prenderà parte alle partite. Per lui nel Napoli di quest’anno non ci sarà spazio. Il direttore sportivo Giuntoli ne ha parlato con il polacco ieri a fine allenamento: ora si attendono sviluppi delle trattative di mercato”.