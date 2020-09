Mario Rui: “La squadra si è preparata bene, sia fisicamente che mentalmente

A Dazn: “Quest’anno la preparazione è stata un po’ diversa rispetto al solito, per noi e gli altri. Abbiamo lavorato tanto ma anche più veloce. I carichi sono aumentati ma in giorni ridotti”

Poco prima del calcio di inizio di Parma-Napoli, ai microfoni di Dazn ha parlato il difensore azzurro Mario Rui, che parte oggi dalla panchina. Gattuso gli ha preferito Hysaj.

“Quest’anno la preparazione è stata un po’ diversa rispetto al solito, come per noi anche per le altre squadre. Abbiamo lavorato tanto ma anche più veloce. I carichi sono aumentati ma in giorni ridotti, ma la squadra si è preparata bene sia fisicamente che mentalmente”.