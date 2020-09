Lo strano triangolo Londra-Rennes-Napoli che potrebbe portare Meret al Chelsea

Lampard non si fida più di Kepa e l’affare Mendy è sempre in dirittura ma non si conclude mai. Così i Blues hanno preso informazioni su Alex

Alex Meret. È una delle spine del Calcio Napoli. Il club punta su di lui, o meglio lo ha acquistato per puntare su di lui. Ma con l’arrivo di Gattuso, le cose sono cambiate. L’allenatore ha promosso titolare Ospina con una serie di inevitabili conseguenze. Meret vuole giocare titolare e anche se il tam tam lo accrediterebbe di un posto da titolare nell’esordio domenica a Parma, la scorsa stagione si è chiusa con una gerarchia ben definita: Ospina titolare, Meret riserva sia pure una riserva con le modalità contemporanee, quindi con la possibilità di giocare alcune partite.

Il dilemma è difficilmente risolvibile. Il Napoli non può assicurare a Meret il posto da titolare (perché Gattuso gli preferisce Ospina) e teme di pentirsi qualora avallasse la sua cessione.

Il calciomercato, però, quando meno te lo aspetti, regala squarci inattesi. A Londra potrebbe consumarsi una separazione che fino a un anno fa sembrava impensabile: quella tra il Chelsea e Kepa il portiere spagnolo che – al di là di dichiarazioni di facciata – non convince più Lampard. Kepa è stato un investimento importante per il club di Abramovich. Anzi storico: mai un portiere era stato pagato 80 milioni di euro. Tanto incassò il Bilbao, nel 2018, per la sua cessione.

Lo scorso anno lo spagnolo ha incassato 19 gol da tiri da fuori area. Anche nell’ultimo match – vinto dai Blues 3-1 sul campo del Brighton – ha lasciato a desiderare pur se ufficialmente difeso da Lampard.

Fatto sta che il Chelsea da giorni è vicinissimo all’acquisto di Mendy portiere del Rennes. Un affare che sembra sempre quasi fatto, ma che finora non si è concretizzato. Adesso pare che i francesi abbiano chiesto l’inserimento del giovane difensore Tomori che nel Chelsea non trova spazio. Ma che piace anche all’Everton di Ancelotti.

Se l’affare Mendy non dovesse concretizzarsi, si aprirebbe la pista che conduce proprio ad Alex Meret che è sul taccuino di tantissimi direttori sportivi: Meret è considerato il miglior portiere under 24. Kepa ne ha 25, Oblak 27. Meret è un investimento, fa gol a grandi club, anche al Chelsea. Che infatti si è interessato a lui. Ha chiesto informazioni: quanto serve per portarlo via? A Londra hanno la sensazione di riuscire a prenderlo per una cifra attorno ai 35 milioni.

L’operazione non è semplicissima. Perché ci sarebbe da vendere Kepa e in questa sessione di mercato Abramovich non troverà nessuno disposto a sborsare i 70 milioni richiesti dal Chelsea.

È una storia che può finire in più modi: può chiudersi la trattativa con Mendy, così come può improvvisamente accelerare la trattativa per Meret. Che intanto è sicuro di giocare titolare domenica a Parma alle 12.30.