Liverani: “Gattuso è avvantaggiato, ma questa squadra ha ampi margini di miglioramento“

Il tecnico del Parma ha commentato la prima sfida di campionato che sarà domenica prossima contro il Napoli di Gattuso

Saltata l’amichevole di oggi contro lo Sporting Lisbona, il prossimo impegno del Napoli sarà con l’esordio in campionato al Tardini contro il Parma in programma domenica prossima. Ne ha parlato Fabio Liverani, allenatore del Parma, dopo il successo ottenuto oggi in amichevole contro il Genoa al Centro Sportivo di Collecchio:

“C’è curiosità di vedere un obiettivo importante. E’ evidente che, noi che abbiamo cambiato allenatore e abbiamo così poco tempo, siamo svantaggiati rispetto a coloro che hanno mantenuto la guida tecnica e staff tecnico. E’ normale che Gattuso così come altri allenatori che sono rimasti, siano più avanti su un certo tipo di allenamento. Sono curioso però di iniziare e sono convinto che questa squadra abbia ampi margini di miglioramento“.