La stampa inglese elogia la Juve di Pirlo per demolire Sarri e il suo “regno del letargo”

Il Daily Mail: “Ha ottenuto più Pirlo dalla squadra in 25 giorni che Sarri in 12 mesi, un mix di Conte e van Gaal”. E McKennie “ricorda Gattuso”

E’ bastata una partita di campionato per far scrivere agli inglesi che “Andrea Pirlo sta ricostruendo la Juventus fondendo insieme le filosofie di Antonio Conte e Louis van Gaal”.

Ma non gli serviva molto altro per leggere la sua nuova Juve in contrapposizione col passato, con “la letargia del regno di Sarri“. Il Daily Mail la descrive come “Cinica, aggressiva e, soprattutto, molto attenta in difesa”.

E’ il pezzo d’apertura dello sport. Nel quale si spiega che “la Juventus di Pirlo è così flessibile che la sua squadra non può essere identificata in un unico sistema tattico. Come Conte non vuole imporre regole rigide ai suoi giocatori. Il 3-5-2 diventa rapidamente 4-4-2 o 4-3-3 a seconda dei movimenti dei terzini.

Ma soprattutto “Pirlo ha ottenuto più risposte dalla squadra in 25 giorni che Maurizio Sarri in 12 mesi, confermando un grosso problema di comunicazione tra il precedente staff tecnico e i giocatori”.

Tra le varie novità dei bianconeri c’è il centrocampista americano Weston McKennie. Che “corre e combatte senza mai fermarsi”. “Il movimento del centrocampista americano ricorda molto la ferocia competitiva di Edgar Davids e Gennaro Gattuso“.