La Parrella al Foglio: «Sono femminista e mi guardo allo specchio perché mi piaccio»

L’autrice del nuovo libro “Quel tipo di donna” racconta che Napoli è un’altra persona con la quale avere a che fare, non si è mai soli

Simonetta Sciandivasci intervista per il Foglio Valeria Parrella in un dialogo che parte con una critica a Piazza Dante. Piazza splendida ma inutilizzabile oramai quando fa caldo perché non vi è alcun posto all’ombra

Mi dice che avrebbe voluto darmi appuntamento a piazza Dante ma fa troppo caldo, sedersi è impossibile, ed è tutta colpa di Gae Aulenti, no, scherza, non è colpa di Gae Aulenti, ma della giunta che l’aveva chiamata e le aveva affidato la riqualificazione della piazza e lei aveva studiato le carte del 1600 e aveva visto che all’epoca lì non c’erano alberi e quindi aveva deciso di levarli. E però che ne sapeva lei, era arrivata da Milano e aveva stravolto la piazza, e poi se n’era tornata a Milano, e da allora per i napoletani è diventato impossibile sedersi a Piazza Dante: non c’è ombra, le panchine si surriscaldano, se ti ci siedi sopra ti vengono le emorroidi, vedi perché sono NoTav anche se non ne so niente di Val Di Susa? Solo chi vive in un territorio sa di cosa ha bisogno quel territorio e ha diritto di scegliere cosa deve starci e cosa no.

L’occasione per la chiacchierata nasce dal suo ultimo libro “Quel tipo di donna”, appena uscito per HarperCollins, un libro che lei stessa definisce femminista perché non è possibile non esserlo in Italia dove non c’è mai stato un presidente della Repubblica donna

Una volta una mia editor diventò direttrice di collana per la narrativa italiana della mia casa editrice di allora: quando la chiamai per congratularmi, mi disse che tutte le volte che una donna arriva in un posto di potere è perché stanno abbassando gli stipendi. Nell’editoria gli uffici stampa sono tutti femmine perché tutte e tutti riconosciamo la capacità di relazione come un tratto forte e tipico delle donne, però non riusciamo a emanciparci dall’idea che vada fatta diventare la parte strategica del paese, e così lasciamo che esistano figure non di potere che la fanno fruttare al meglio, e che naturalmente sono sottopagate. Non ci mettiamo in testa che devono comandare le donne, punto e basta. Una settantina d’anni, e poi ne riparliamo.

La Parrella sfata poi un altro mito sul fatto che le donne vogliano essere belle per gli uomini, una falsità

Non lo faccio mica per loro. Io passo molto tempo a guardarmi allo specchio. E lo faccio perché mi piace.

Una conversazione che spazia dall’estetica alla politica per parlare ancora di Napoli, della sua situazione e del sindaco De Magistris che la Parella apprezza

Mi piace la sua carica vitale. E apprezzo il fatto che non sia colluso, corrotto: in una città come Napoli non è semplice. Ha fatto cose importanti: ha tenuto aperti gli asili nido che rischiavano la chiusura quando il patto di stabilità aveva bloccato molti fondi, ha creato mense, servizi per i diritti dei disabili, ha dato la cittadinanza onoraria a tutti i bambini che nascevano da migranti a Napoli. Diceva: non posso darvi la cittadinanza italiana ma vi do le chiavi della città.

Napoli, una città che la Serao abbandonò perché la distraeva troppo, ma che la Parrella trova accogliente

Non si resta mai soli. Napoli è un’altra persona con la quale avere a che fare. Tu hai un marito, un figlio e poi hai Napoli

Racconta di come ha scritto i suoi libri sulle scale dell’ospedale o in casa invasa dagli operai che chiedevano secchi e stracci. Napoli è questa, ti fa sentire viva in ogni momento e sentirsi vivi porta allegria.