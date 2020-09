Il Fatto: caso Suarez, qualcuno vuole indebolire pubblicamente Cantone e screditarlo

Sul Fatto Quotidiano, Antonio Massari avanza un dubbio: e se qualcuno stesse utilizzando la vicenda dell’esame Suarez, della cui indagine è titolare Raffaele Cantone, per screditare il magistrato e indebolirlo?

Cantone ha annunciato alle agenzie di stampa la sospensione dell’inchiesta per eccesso di fughe di notizie. Si è dichiarato indignato. Ma, scrive il Fatto, poiché l’obbligo di riservatezza in questo momento investe gli unici due attori sulla scena dell’inchiesta, ovvero la Procura e la Guardia di Finanza, le notizie che trapelano possono partire solo da questi due attori.

Perché Cantone parla pubblicamente di spifferi? Si chiede il quotidiano.

Il fatto che abbia scelto di farlo pubblicamente, è un segno

Lo prova la lettura dei giornali di ieri, continua il quotidiano. Sulla stampa c’erano ancora virgolettati attribuiti a Cantone.

Quella relativa all’esame di Suarez è la prima indagine seria di Cantone da quando si è insediato a Perugia. Il magistrato ha una lunga esperienza

Quella sull’esame di Suarez non è l’unica indagine sulla scrivania di Cantone.

“Basti pensare al futuro processo – e alle altre indagini in corso – per corruzione a Luca Palamara. Aggiungiamo che ha ottenuto la trascrizione della mole di intercettazioni effettuate dal Gico della Gdf di Roma (anche e soprattutto attraverso il trojan che registrava Palamara) che potrebbero riservare più di una sorpresa. A proposito: nel maggio 2019, quando a Perugia esplode il caso Palamara, avviene più di una fuga di notizie, ma nessuno si ribella. Quando Cantone minaccia addirittura la sospensione delle indagini, per tutta risposta, qualcuno fa nuovamente filtrare notizie riservate. Se Cantone avesse voluto mettersi in mostra, sarebbe stato sufficiente far circolare audio e video dell’esame di Suarez, che avrebbe fatto il giro del mondo. Ma non è avvenuto. Forse la domanda giusta non è chi comanda a Perugia. Il punto è un altro: qualcuno, in possesso di notizie riservate, fuori dalla Procura, vuole indebolirlo pubblicamente. Chissà perché“.