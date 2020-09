La procura di Perugia ha deciso di sospendere fino a nuovo ordine le indagini relative alla regolarità dell’esame di lingua italiana di Luis Suarez. Raffaele Cantone, il procuratore capo, ha spiegato che è a causa delle troppe violazioni del segreto istruttorio. Queste le sue parole riprese da Repubblica.

Sono indignato per quanto successo finora, compreso l’assembramento dei mezzi d’informazione oggi sotto alla procura. Faremo in modo che tutto questo non accada più.