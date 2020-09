Il ct della Nigeria al Mattino: «Osimhen è un grande calciatore, potrebbe diventare come Drogba»

Gernot Rohr racconta «Quando è venuta fuori la trattativa col Napoli, Victor mi ha chiesto cosa fare e io gli ho suggerito di parlare con l’allenatore: credo che con Gattuso ci sia già una buona intesa»

Osimhen, fisico, velocità e ottimo piede, promette di essere la prossima stella del Napoli, e sul tema il Mattino ha intervistato Gernot Rohr, commissario tecnico della Nigeria, è altro allenatore di Victor. La sua è una storia che si lega al Napoli di Maradona, quando nell’89-90 lui giocava nel Bordeaux

«Sono intensi anche se sono trascorsi tanti anni. Avevo affrontato Maradona anche quando giocava a Barcellona, erano partite differenti da quelle di ora perché il confronto contro un avversario era realmente “uno contro uno”. Più delle gare contro gli azzurri, che andarono male per noi, ricordo quello che accadde nel tunnel dello stadio di Bordeaux: i giocatori del Napoli urlavano “Diego Diego” al loro capitano per caricarlo. Impressionante.E infatti vinsero. Indimenticabile, poi, l’atmosfera dello stadio di Napoli».

Oggi ha fatto una scelta diversa, quella di allenare in Africa, attualmente alla guida della nazionale nigeriana dove gioca appunto Osimhen

«Un grande calciatore, molto importante per noi e lo sarà ancora di più sopratutto grazie all’esperienza che potrà fare in un top club come il Napoli. Anche se giovane, ha tanta qualità e la farà vedere in Italia».

Non è ancora come Drogba, ma potrebbe diventarlo lavorando molto per esaltare le sue doti. Osimhen è un ragazzo semplice, che ha combattuto fino alla tenera età e che temeva molto il razzismo in Italia

