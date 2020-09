I carabinieri: «C’è gente che va in giro con la febbre e usa la Tachipirina per eludere i controlli»

La denuncia viene dal comandante provinciale di Napoli, La Gala: «Così pensano di farla franca. Ma non capiscono che il danno lo fanno alla collettività. Faremo dei controlli mirati…»

Su Repubblica Napoli la denuncia del comandante provinciale dei carabinieri di Napoli, Canio Giuseppe La Gala. Lancia l’allarme: c’è gente che va in giro positiva, usando la Tachipirina per abbassare la febbre e sfuggire così ai controlli delle forze dell’ordine.

«Sappiamo che c’è gente che va in giro con la febbre ed elude i controlli… Per abbassare la temperatura corporea – continua La Gala – queste persone prendono la tachipirina e così pensano di farla franca. Ma non capiscono che il danno lo fanno alla collettività. Faremo dei controlli mirati...».