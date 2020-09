Trattative in corso tra l’entourage del giocatore e De Laurentiis. Ci sono da pagare 3-4 mensilità e resta in piedi la questione ammutinamento

Non tutto è proprio ancora chiaro relativamente al passaggio di Milik alla Roma. Dopo giorni di indecisione il polacco ieri sera ha finalmente deciso di accettare l’offerta dei giallorossi, ma mancano ancora alcuni dettagli per la firma.

Al Napoli passeranno due giovani che, secondo la Gazzetta dello Sport saranno Simone Modugno e Samuele Meloni, ma soprattutto prima di passare alla Roma in prestito Milik deve prolungare di un anno il suo contratto con il Napoli.

ieri il suo entourage ha affrontato con De Laurentiis anche una serie di situazioni, considerando che l’attaccante polacco deve prendere ancora 3-4 mensilità (e in più balla lo stipendio di settembre). in tutto quindi circa un milione di euro netto, a cui sottrarre i 200mila euro della multa per l’ammutinamento del 5 novembre.