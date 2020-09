Gazzetta: per il nuovo corso di Rizzoli, il mani di Bonucci non è rigore. Vedremo in futuro

Il quotidiano commenta l’episodio controverso: “simboleggia la transizione richiesta dal designatore. L’arbitro ha valutato la distanza troppo ravvicinata”

La Gazzetta dello sport fornisce la sua interpretazione del fallo di mano di Bonucci in area che non si è tramutato in rigore per la Sampdoria. Scrive che simboleggia il cambio di politica richiesto da Rizzoli.

Al 44’ il caso che può simboleggiare la transizione richiesta dal designatore Rizzoli che ha chiesto valutazioni concrete dal campo su dinamica e azione nei rigori per mani. Bonucci va su Bonazzoli in area che tira e colpisce da distanza estremamente ravvicinata il braccio piuttosto aperto dello juventino. Per Piccinini non c’è niente, la sua valutazione dal campo sembra considerare la distanza molto ravvicinata, il pallone poi va nella direzione opposta a quella della porta e il braccio colpito è il destro, non il sinistro che avrebbe potenzialmente protetto Szczesny. Il resto della stagione ci dirà se si tratta di tendenza o di episodi.