Gazzetta: Paratici chiama Suarez per liberarlo, per lui niente Juve

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, la Juventus ha liberato Luis Suarez. Nelle scorse ore il responsabile dell’area sportiva bianconera, Fabio Paratici, avrebbe chiamato l’uruguaiano per comunicargli che il club sta per chiudere l’affare con la Roma per Dzeko e dunque di ritenersi libero da qualsiasi impegno.

Che Suarez sia ormai lontano dai piani della Juventus è stato confermato dallo stesso tecnico bianconero, Andrea Pirlo, in conferenza stampa. Alla domanda se sarà il Pistolero il centravanti della Juve, Pirlo, infatti, ha risposto che è un’ipotesi da escludere, per i tempi burocratici troppo lunghi per il passaporto.