Gazzetta: nell’offerta a Milik la Roma include anche un premio per l’eventuale Scarpa d’Oro

Per formalizzare il passaggio di Milik alla Roma manca “solo” il sì del polacco. Intanto, però, il club giallorosso sembra puntare forte sull’attaccante del Napoli. Lo dimostrerebbero gli accordi contrattuali che gli sono stati proposti. Per Milik, scrive la Gazzetta dello Sport, è infatti pronto un quinquennale da 4,5 milioni con una serie di bonus. Uno da 500mila e un altro nel caso in cui il polacco vincesse la Scarpa d’Oro.

