Gazzetta: Milik dice no alla Roma

L’attaccante polacco ha rifiutato l’offerta: un quinquennale da 5 milioni di euro all’anno. Nettamente più di quanto guadagna oggi al Napoli

Doveva essere il giorno decisivo per il passaggio di Milik alla Roma, lo è, ma in senso inverso. Secondo quanto riporta la Gazzetta sull’edizione online infatti Milik ha detto di no al trasferimento in giallorosso

Perché Milik ha rifiutato la proposta della Roma: un quinquennale da 5 milioni di euro all’anno. Nettamente più di quanto guadagna oggi al Napoli. Eppure il centravanti ex Ajax pare non voler accettare la Capitale come destinazione e la cosa complica non poco i piani sia della Roma che della Juve, che parallelamente avevano già trovato l’accordo per lo scambio più soldi tra Dzeko e De Sciglio. Ora è tutto fermo, a meno che Milik, che ha il contratto in scadenza a giugno 2021 con il Napoli, non cambi idea.